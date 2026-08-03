Perù, studentesse italiane avevano volato sopra Nazca poco prima della tragedia: "Esperienza unica, ma comporta rischi"
Il racconto di una delle ragazze dopo la tragedia che ha coinvolte due famiglie brianzole: "Siamo state fortunate"
"Avevamo appena fatto la stessa esperienza volando sopra Nazca". Sono le parole di una delle studentesse italiane scampate alla tragedia del Perù, dove nei giorni scorsi un aereo da turismo è precipitato mentre sorvolava il sito archeologico causando 13 vittime, sette delle quali italiane. La ragazza, sui propri social, ha pubblicato un video mentre ritrae lei e alcune amiche a bordo del velivolo durante la medesima esperienza che è poi costata la vita alla due famiglie brianzole. Dopo qualche ora, la notizia della tragedia: "Shockate, siamo state fortunate. Esperienza unica, ma comporta una percentuale dei rischi".