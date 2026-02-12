Perù, le piogge torrenziali piegano il Paese
Inondazioni e frane colpiscono soprattutto la Sierra. Danni gravi a case, strade e coltivazioni: 36 vittime in un mese
Le piogge stagionali che stanno interessando il Perù dall’inizio del 2026 hanno già provocato 36 vittime, nonostante le previsioni indichino un Fenomeno El Niño di debole intensità. A renderlo noto è l’Istituto nazionale di difesa civile, che attribuisce i decessi a inondazioni, frane, smottamenti e all’esondazione di torrenti, soprattutto nelle zone più fragili della Sierra. Le regioni più colpite sono Cajamarca, Ayacucho, Arequipa e Apurímac, dove si registrano anche ingenti danni alle infrastrutture, abitazioni distrutte, coltivazioni compromesse e gravi problemi alla viabilità. Attivati i protocolli di emergenza e il coordinamento con le autorità locali per l’assistenza alle famiglie colpite.