"Forse vale la pena mettere in fila i fatti per rispondere all'accusa, secondo cui il governo taglierebbe le pensioni. Con questo governo nessuna pensione è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell'inflazione". Così la premier Giorgia Meloni in un video su X. "Anche quest'anno dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno. Chi prende fino a circa 2.450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l'inflazione al 100%, poi man mano che l'importo della pensione sale la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai", ha aggiunto. "Facciamo qualche esempio. Una pensione da 1.200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2.000 euro di 64, una da 3.000 euro di quasi 82, anche una pensione superiore a 5.000 euro avrà un aumento ma sarà un aumento inferiore a quello che avrà la pensione da 2.000 euro, perché sulle pensioni la nostra priorità è chiara, chi ha meno va protetto di più", ha sottolineato.