Scontri a Parigi durante la mobilitazione studentesca: incendiata un'auto

Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban, non lontano dall'Esplanade des Invalides, punto di arrivo del corteo. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio di una catena di vini nei pressi della stazione della metropolitana Duroc.
Scontri anche a Lione, 5 i feriti
Tensioni anche a Lione, dove un gruppo composto da diverse centinaia di facinorosi ha danneggiato elementi dell'arredo urbano, negozi, lanciando oggetti contro le forze dell'ordine. Si contano cinque feriti, di cui quattro agenti tra poliziotti e gendarmi. Secondo Le Progrès, la manifestazione di Lione è stata poi dispersa dopo che un gruppo di manifestanti ha attaccato una pompa di benzina. Sempre stando al giornale, sarebbero otto i negozi danneggiati.