Scontri a Parigi durante la mobilitazione studentesca: incendiata un'auto

Tensioni anche a Lione, dove un gruppo composto da diverse centinaia di facinorosi ha danneggiato elementi dell'arredo urbano, negozi, lanciando oggetti contro le forze dell'ordine. Si contano cinque feriti, di cui quattro agenti tra poliziotti e gendarmi. Secondo Le Progrès, la manifestazione di Lione è stata poi dispersa dopo che un gruppo di manifestanti ha attaccato una pompa di benzina. Sempre stando al giornale, sarebbero otto i negozi danneggiati.