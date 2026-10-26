Parigi, il killer spara e ricarica l'arma: il video shock dell'attacco razzista

Un uomo attraversa la strada su un monopattino, poi viene raggiunto dagli spari e crolla a terra davanti a un distributore di benzina. Pochi istanti dopo, le telecamere di sorveglianza riprendono l'aggressore mentre ricarica la propria arma, pronto a riprendere la sparatoria. Sono le drammatiche immagini dell'attacco a Trappes, nella periferia di Parigi, dove una serie di aggressioni a mano armata ha provocato un morto e cinque feriti, tra cui una bambina di 12 anni.
Gli sviluppi dell'inchiesta rafforzano l'ipotesi del movente razzista. Secondo il quotidiano francese Le Monde, il sospettato, un uomo di 39 anni, avrebbe dichiarato di aver preso di mira persone nere e arabe per vendicare i commercianti colpiti dai saccheggi del 17 ottobre. Durante le perquisizioni nella sua abitazione sarebbero stati trovati anche documenti legati al Rassemblement National, oltre a una copia del Mein Kampf. La custodia di polizia è stata sospesa per permettere ai medici di effettuare una valutazione psichiatrica dell'uomo, che ha riferito di soffrire di schizofrenia.