Parigi, il killer spara e ricarica l'arma: il video shock dell'attacco razzista

Gli sviluppi dell'inchiesta rafforzano l'ipotesi del movente razzista. Secondo il quotidiano francese Le Monde, il sospettato, un uomo di 39 anni, avrebbe dichiarato di aver preso di mira persone nere e arabe per vendicare i commercianti colpiti dai saccheggi del 17 ottobre. Durante le perquisizioni nella sua abitazione sarebbero stati trovati anche documenti legati al Rassemblement National, oltre a una copia del Mein Kampf. La custodia di polizia è stata sospesa per permettere ai medici di effettuare una valutazione psichiatrica dell'uomo, che ha riferito di soffrire di schizofrenia.