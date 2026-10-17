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Oltre 270 arresti

Proteste in Francia: violenze a Parigi, Lione e Bordeaux | Incendi in vari locali

Numerosi i disordini in varie città della Francia. Bloccato e disperso anche un corteo non autorizzato, che andava in direzione Eliseo

17 Ott 2026 - 18:01
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