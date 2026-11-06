Paraguay, il presidente Peña"si dimette dopo il clamoroso crack finanziario della Ueno Bank

Le strade di Asuncion sono colme di rabbia e il palazzo del governo è accerchiato. È vero caos in Paraguay, nel pieno di un terremoto politico, istituzionale e finanziario che non ha precedenti a livello globale, se non altro per la portata della crisi, con circa la metà dell'intero paese concretamente coinvolta. C'è' un presidente - Santiago Peña - dimissionario per le sue precise e confessate responsabilità. C'è la principale banca del paese - la Ueno Bank, di cui lo stesso Peña è azionista - prossima alla bancarotta e la cui operatività è stata congelata dagli organismi di controllo. Ci sono - di conseguenza - 3 milioni di correntisti che da 3 giorni non possono prelevare denaro o usare le proprie carte di credito.