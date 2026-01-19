Logo Tgcom24
Paparazzi, la Roma dei primi Anni Cinquanta era grande un set cinematografico

In quegli anni i fotoreporter diventano protagonisti di scatti, spesso rubati, che causano la fine di amori travolgenti"

di Massimo Cerri
19 Gen 2026 - 16:54
01:33 

La capitale degli Anni Cinquanta era paragonabile a un gigantesco set cinematografico. Lo testimoniano gli scatti dell'epoca realizzati dai paparazzi che, mossi dalla competizione, cercavano di accaparrarsi lo scoop immortalando i divi del momento. Da Tazio Secchiarioli a Rino Barillari, da Giuseppe Palmas passando per Marcello Geppetti fino ad arrivare ad Aldo Durazzi e Elio Sorci. I magi dell'obiettivo erano i protagonisti delle notti romane. 

