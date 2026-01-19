Paparazzi, la Roma dei primi Anni Cinquanta era grande un set cinematografico

La capitale degli Anni Cinquanta era paragonabile a un gigantesco set cinematografico. Lo testimoniano gli scatti dell'epoca realizzati dai paparazzi che, mossi dalla competizione, cercavano di accaparrarsi lo scoop immortalando i divi del momento. Da Tazio Secchiarioli a Rino Barillari, da Giuseppe Palmas passando per Marcello Geppetti fino ad arrivare ad Aldo Durazzi e Elio Sorci. I magi dell'obiettivo erano i protagonisti delle notti romane.