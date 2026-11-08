Papa Leone XIV tra i più poveri del mondo: "Nessun bambino dovrebbe andare a letto senza mangiare"
Il pontefice ha visitato"la realtà di Casavalle, a Montevideo, per poi celebrare la veglia di preghiera nello stadio della capitaledi Fabio Marchese Ragona
Un discorso per scuotere le coscienze, per dare coraggio a chi continua a testimoniare la fede in mezzo a un deserto. Nel paese più laico dell’America latina, dove il Natale si chiama addirittura giorno della famiglia, Papa Leone parla dell'avanzata della secolarizzazione e di un'indifferenza religiosa sempre più diffusa. "Ma essere piccoli non significa essere insignificanti", dice il pontefice nel corso della veglia di preghiera tenuta ieri sera allo stadio del Centenario.
Ieri il pontefice ha voluto incontrare anche gli ultimi, chi vive ai margini, nel quartiere di Casavalle, il più povero di Montevideo, dove un abitante su due vive in condizioni di assoluta povertà, in case di lamiera e cartone. "Nessun bambino dovrebbe andare a letto senza mangiare - tuona Prevost -, non possiamo passare oltre quando sappiamo che in Uruguay ci sono piccoli che non vanno a scuola per paura di non tornare più".