Papa Leone XIV tra i più poveri del mondo: "Nessun bambino dovrebbe andare a letto senza mangiare"

Ieri il pontefice ha voluto incontrare anche gli ultimi, chi vive ai margini, nel quartiere di Casavalle, il più povero di Montevideo, dove un abitante su due vive in condizioni di assoluta povertà, in case di lamiera e cartone. "Nessun bambino dovrebbe andare a letto senza mangiare - tuona Prevost -, non possiamo passare oltre quando sappiamo che in Uruguay ci sono piccoli che non vanno a scuola per paura di non tornare più".