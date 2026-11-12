Papa Leone in Perù: "Profonda gioia tornare nella mia patria"

Una marea umana, tre milioni di persone si sono riversate per le strade di Lima per accogliere papa Leone. Lungo i 12 chilometri percorsi tra l'aeroporto e il palazzo del governo una catena infinita di fedeli e curiosi, tra cori e preghiere, a dare il benvenuto a questo amico speciale. "Che Dio benedica il Perù, Dio benedica il Perù e tutti i suoi abitanti", dice Prevost nel suo primo discorso. "Profonda gioia tornare nella mia patria" e ha cantato l'inno nazionale. Una terra, il Perù, povera ma ricca di speranza e di fede, un luogo che ha contributo alla sua formazione come pastore durante gli anni da missionario a Trujillo e poi da vescovo a Chiclayo. "Ho imparato molto dalla fede di questo popolo, - dice il pontefice. - Molti mi hanno aperto le porte delle loro case, hanno condiviso con me la loro tavola".