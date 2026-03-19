Palermo a ferro e fuoco, guerriglia urbana tra mobili e cassonetti in fiamme
Diversi interventi dei vigili del fuoco, cinque pompieri rimasti feriti
Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco di Palermo hanno effettuato quasi 80 interventi, circa 40 per incendi di vampe, tra auto e rifiuti in fiamme. Situazione più grave allo Zen 2, dove la notte di San Giuseppe si è trasformata in guerriglia urbana, con roghi di mobili, cassonetti e vetture.
Bande di ragazzini hanno assaltato i soccorritori con sassaiole e bottiglie. Cinque vigili del fuoco feriti, già dimessi con prognosi di un giorno. Fiamme alte, fuochi d’artificio e attacchi alle forze dell’ordine nonostante i controlli rafforzati. Episodi di tensione si sono registrati anche in altre zone della città.