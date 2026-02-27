Accoltellò alle spalle il cognato per dissapori familiari, arrestato 33enne nel Milanese

Aveva aspettato che il cognato rientrasse con le mani occupate dalle buste della spesa. Poi, per strada a Paderno Dugnano, lo aveva aggredito alle spalle con un grosso coltello da cucina, colpendolo ripetutamente alla testa e al corpo. A distanza di oltre una settimana, un egiziano di 33 anni è stato arrestato. Il giovane uomo è accusato di tentato omicidio.