Accoltellò alle spalle il cognato per dissapori familiari, arrestato 33enne nel Milanese
L'uomo avrebbe atteso che il parente tornasse con la spesa, aggredendolo per strada. Il cognato è stato salvato dai vestiti spessi
Aveva aspettato che il cognato rientrasse con le mani occupate dalle buste della spesa. Poi, per strada a Paderno Dugnano, lo aveva aggredito alle spalle con un grosso coltello da cucina, colpendolo ripetutamente alla testa e al corpo. A distanza di oltre una settimana, un egiziano di 33 anni è stato arrestato. Il giovane uomo è accusato di tentato omicidio.
L'aggressione violenta e il movente
I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio, quando un uomo era riuscito a scampare a una aggressione brutale con una lama da circa 20 centimetri solo grazie ai pesanti vestiti che indossava e allo zaino voluminoso che portava in spalla. Otto giorni dopo, i carabinieri di Paderno Dugnano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 33enne, incastrato dalle immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere della zona. L'aggressione - ipotizzano gli inquirenti - sarebbe arrivata al culmine di una serie di dissapori familiari.