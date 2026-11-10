Spagna, zaino bomba esplode a Oviedo: morto un agente, grave un artificiere | Scatta la caccia all'uomo: "È armato"

Un agente delle unità cinofile è morto e un artificiere è rimasto gravemente ferito a Oviedo, nel nord della Spagna, dopo che un ordigno posizionato in uno zaino è esploso. Lo riferiscono i media iberici, secondo cui il poliziotto ferito - in un primo momento dato anche lui per deceduto - avrebbe subito l'amputazione di una gamba e sarebbe in gravissime condizioni. Le forze dell'ordine hanno creato un cordone di sicurezza attorno al centro abitato.