Spagna, zaino bomba esplode a Oviedo: morto un agente, grave un artificiere | Scatta la caccia all'uomo: "È armato"
Poco prima una 17enne era rimasta gravemente ferita in una sparatoria."L'ordigno era nascosto in uno zaino con una luce lampeggiante
Un agente delle unità cinofile è morto e un artificiere è rimasto gravemente ferito a Oviedo, nel nord della Spagna, dopo che un ordigno posizionato in uno zaino è esploso. Lo riferiscono i media iberici, secondo cui il poliziotto ferito - in un primo momento dato anche lui per deceduto - avrebbe subito l'amputazione di una gamba e sarebbe in gravissime condizioni. Le forze dell'ordine hanno creato un cordone di sicurezza attorno al centro abitato.
Gli spari contro una giovane e lo zaino sospetto
Gli agenti si erano recati sul posto dopo che intorno alle 7 è stato lanciato un allarme per una sparatoria in corso, in cui una ragazza di 17 anni sarebbe rimasta gravemente ferita. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una regolazione di conti dopo una lite tra famiglie, forse vicini di casa. Arrivata sul posto, la polizia ha notato uno zaino semi-aperto appoggiato nell'androne di un edificio, presumibilmente lasciato lì dall'autore della sparatoria. All'interno c'era una sorta di luce lampeggiante.
L'esplosione e la caccia all'uomo
Immediatamente hanno avvisato il Tedax, le unità degli artificieri, e le unità cinofile. Proprio in quel momento, intorno alle 8.40, lo zaino è esploso. Il primo è rimasto gravemente ferito, il secondo è morto sul posto. L'autore degli spari, noto alla polizia per un piccolo precedente di furto, era fuggito poco prima a bordo di un Suv di lusso. In corso una caccia all'uomo, ritenuto "pericoloso" perché "potenzialmente armato".