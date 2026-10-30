Esplosione nel Veronese, tre carabinieri indagati per omicidio colposo plurimo

Il 14 ottobre 2025 tre carabinieri, di età compresa fra 36 e 56 anni, persero la vita in un'esplosione in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Adesso arriva un nuovo capitolo della vicenda. La Procura di Verona ha aperto un fascicolo a carico dei tre comandanti dei carabinieri responsabili dell'operazione di sgombero nel casolare dei fratelli Ramponi, oggetto di perquisizione. Sono così accusati di omicidio colposo plurimo il comandante della compagnia di Villafranca Vincenzo Spataro, il tenente colonnello Antonio Sframeli, allora comandante del reparto operativo, e il colonnello Claudio Papagno, comandante provinciale dei carabinieri di Verona.