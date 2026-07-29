Non solo Spagna e Francia: i roghi raggiungono anche la Grecia | Morti vigili del fuoco a Creta
Allerta massima anche in Tracia, al confine con la Turchia. Attese temperature ancora più roventi nei prossimi giornidi Leonardo Mochi
Valencia, Madrid, Avila, Toledo: da giorni il cuore della Spagna è in fiamme. Case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza casa. Anche in Francia la situazione è drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua. I roghi hanno raggiunto anche la Grecia. A Creta sono morti dei vigili del fuoco; a Paros, isola delle Cicladi, nove centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Ed è allerta massima anche in Tracia, al confine con la Turchia.
La quarta ondata di caldo
Sono gli effetti della quarta ondata di calore che bussa alle porte del nostro Continente. Nei prossimi giorni si registreranno punte di 42 gradi in Spagna, 37 in Francia e 38 in Serbia, che nei Balcani è il Paese più colpito dalla morsa del caldo. Allarme incendi e siccità anche a Londra, dove verranno toccati i 35 gradi.