Non solo Spagna e Francia: i roghi raggiungono anche la Grecia | Morti vigili del fuoco a Creta

Valencia, Madrid, Avila, Toledo: da giorni il cuore della Spagna è in fiamme. Case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza casa. Anche in Francia la situazione è drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua. I roghi hanno raggiunto anche la Grecia. A Creta sono morti dei vigili del fuoco; a Paros, isola delle Cicladi, nove centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Ed è allerta massima anche in Tracia, al confine con la Turchia.