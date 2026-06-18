New York, cavallo imbizzarrito corre all'impazzata a Central Park: muore 18enne | Video
Il vetturino era sceso per scattare una foto alla famiglia. L'animale è fuggito all'impazzata nel parco: il giovane ha battuto la testa fatalmente
Un turista 18enne è morto a New York dopo che il cavallo che trainava la sua carrozza ha iniziato a correre all'impazzata per Central Park. Il giovane, di nazionalità indiana, si trovava a bordo della storica attrazione turistica newyorchese insieme ai genitori e al fratellino. Dopo essere stato scagliato fuori dalla carrozza, il ragazzo avrebbe battuto con forza la testa. Inutile il ricovero d'urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato morto poco dopo.
L'incidente: la foto, la corsa e il salvataggio finito male
Stando a quanto hanno raccontato i familiari della vittima, tutto è iniziato quando il conducente del mezzo ha lasciato le redini del cavallo ed è saltato giù dalla carrozza per scattare una foto di famiglia ai passeggeri. Una pratica, tra l'altro, esplicitamente vietata dai regolamenti. In quel momento l'animale, che era stato integrato nella "flotta" di taxi con la criniera da sole sei settimane, si sarebbe imbizzarrito. E avrebbe iniziato a correre all'impazzata dentro il parco lasciandosi alle spalle il conducente. "Urlavamo aiuto, ci siamo aggrappati l'uno all'altro", hanno raccontato al New York Times i familiari della vittima. A un certo punto la madre del 18enne è stata però sbalzata fuori dall'abitacolo. Subito il giovane si è tuffato per cercare di portarle aiuto, ma nel farlo ha sbattuto fatalmente la testa a terra.
Lo schianto finale
La corsa folle del cavallo non è però terminata lì: si è infatti inserito a tutta velocità in mezzo al traffico di New York. Qualche decina di metri più avanti, l'animale ha guidato la sua carrozza contro un'altra facendola ribaltare. E cadendo a terra lui stesso. Il cavallo non ha rimediato ferite gravi. Il conducente è già stato sospeso a tempo indeterminato.