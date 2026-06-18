New York, cavallo imbizzarrito corre all'impazzata a Central Park: muore 18enne | Video

Stando a quanto hanno raccontato i familiari della vittima, tutto è iniziato quando il conducente del mezzo ha lasciato le redini del cavallo ed è saltato giù dalla carrozza per scattare una foto di famiglia ai passeggeri. Una pratica, tra l'altro, esplicitamente vietata dai regolamenti. In quel momento l'animale, che era stato integrato nella "flotta" di taxi con la criniera da sole sei settimane, si sarebbe imbizzarrito. E avrebbe iniziato a correre all'impazzata dentro il parco lasciandosi alle spalle il conducente. "Urlavamo aiuto, ci siamo aggrappati l'uno all'altro", hanno raccontato al New York Times i familiari della vittima. A un certo punto la madre del 18enne è stata però sbalzata fuori dall'abitacolo. Subito il giovane si è tuffato per cercare di portarle aiuto, ma nel farlo ha sbattuto fatalmente la testa a terra.