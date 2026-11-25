"Siamo spaventati, abbiamo paura che torni a piede libero e torni a perseguitarci". Così Nessy Guerra dopo l'assoluzione in appello dell'ex marito Tamer Tarek Mohamed Ibrahim Hamouda. La 27enne sanremese, bloccata in Egitto da tre anni con la figlia di quattro anni dopo essere stata condannata per adulterio, ha chiesto alla politica italiana che si lavori il più in fretta possibile all'ottenimento del rimpatrio suo e della figlioletta. A confermare la sentenza di assoluzione ci ha pensato l'avvocata di Guerra, Agata Armanetti, che ha precisato: "Per ora "Hamouda, ndr) rimane dentro a causa della sua pericolosità sociale".