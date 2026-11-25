"Siamo spaventati, abbiamo paura che torni a piede libero e torni a perseguitarci". Così Nessy Guerra dopo l'assoluzione in appello dell'ex marito Tamer Tarek Mohamed Ibrahim Hamouda. La 27enne sanremese, bloccata in Egitto da tre anni con la figlia di quattro anni dopo essere stata condannata per adulterio, ha chiesto alla politica italiana che si lavori il più in fretta possibile all'ottenimento del rimpatrio suo e della figlioletta. A confermare la sentenza di assoluzione ci ha pensato l'avvocata di Guerra, Agata Armanetti, che ha precisato: "Per ora "Hamouda, ndr) rimane dentro a causa della sua pericolosità sociale".
Le minacce e la condanna in primo grado
La decisione dei giudici egiziani è arrivata dopo che lo scorso 4 novembre l'uomo era stato arrestato per una serie di minacce rivolte al console italiano a Hurghada, Orazio Gioacchini. Hamouda in primo grado era stato condannato a un anno di reclusione e 10mila euro di multa. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe fatto irruzione nel consolato, per poi minacciare Gioacchini: "Datemi i soldi sennò ti faccio sparare alle gambe, finisci su una sedie a rotelle".