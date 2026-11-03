NAPOLI, IL CAMPIONE DIVENTA STATUETTA

Nel presepe di San Gregorio Armeno arriva... Kimi Antonelli

Il neo campione del mondo di F1, è già, senza dubbio, tra le statuette più richieste "

di Dario Vito
03 Nov 2026 - 13:17
01:30 
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kimi antonelli