Brian May ENTUSIASTA

Nel Leccese si suona "Bohemian Rhapsody" grazie alle campane

A Montesano Salentino quattro ragazzi hanno replicato il capolavoro musicale seguendo il ritmo del campanile

di Adele Costantini
02 Feb 2026 - 19:59
01:32 
videovideo

I rintocchi che sembrano rimandare a una delle canzoni più famose e conosciute nella storia: "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Da qui sono partiti quattro ragazzi di Montesano Salentino, paese di circa 3mila abitanti in provincia di Lecce. Le immagini della band hanno fatto il giro dei social, arrivando perfino a Brian May, lo storico chitarrista del gruppo britannico che ha commentato: "Il mio video preferito del momento: geniali!"

bohemian rhapsody
queen