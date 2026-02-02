Nel Leccese si suona "Bohemian Rhapsody" grazie alle campane

I rintocchi che sembrano rimandare a una delle canzoni più famose e conosciute nella storia: "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Da qui sono partiti quattro ragazzi di Montesano Salentino, paese di circa 3mila abitanti in provincia di Lecce. Le immagini della band hanno fatto il giro dei social, arrivando perfino a Brian May, lo storico chitarrista del gruppo britannico che ha commentato: "Il mio video preferito del momento: geniali!"