Nel giorno di San Biagio a Milano si mangia l'ultimo panettone
Quello che resta del Natale è la parte più dolce e golosa: il 3 febbraio rispettata la tradizione non solo nel capoluogo ma"in buona parte della Lombardiadi Roberta Fiorentini e Paola Miglio
"Prendiamo il panettone e lo portiamo subito a benedire". Quello che resta del Natale è la parte più dolce e golosa. L'ultima fetta di panettone, infatti, si mangia a San Biagio, il 3 febbraio, perché così vuole la tradizione a Milano e in buona parte della Lombardia.