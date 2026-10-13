Speciale Guerra Ucraina
ALTA TENSIONE

La Nato avvisa la Russia: siamo pronti a combattere, anche subito

Il comandante supremo delle forze atlantiche avverte Mosca

di Luca Pesante
13 Ott 2026 - 19:20
01:33 
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Il comandante supremo delle forze della Nato, Alexus Grynkewich, ha dichiarato che le forze del Patto atlantico sono già pronte a combattere, anche subito, nel solco tracciato dall'articolo 5. La paura di una escalation ormai imminente con la Russia si specchia nella deriva diplomatica intrapresa dagli Usa, che prima stringe con il Cremlino un accordo commerciale per comprare gasolio russo e calmierare i prezzi del carburante in patria, alla vigilia delle elezioni di midterm, e poi annuncia una "tregua energetica" smentita prima da Kiev e poi da Mosca.

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