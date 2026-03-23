Musica e canzoni fake, la denuncia dei discografici: online oltre 135mila brani fatti con l'Ia

Gli acuti di Beyoncé, la versatilità di Harry Styles, l'inconfondibile estensione di Freddie Mercury... E invece no. È musica creata con l'intelligenza artificiale, fatta suonare sistematicamente da migliaia di bot e pubblicata su varie piattaforme, in modo da incrementare il numero di stream e quindi i guadagni si parla di milioni di dollari sottratti alla 'torta' degli artisti, quelli veri la denuncia arriva dall'industria discografica mondiale, che ha richiesto la rimozione di oltre 135mila brani creati da truffatori.