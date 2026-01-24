Minneapolis, fumogeni contro gli agenti Ice dopo la sparatoria

Non si fermano le proteste a Minneapolis dopo che, nel pomeriggio di sabato 24, gli agenti Ice hanno aperto il fuoco uccidendo una persona. Subito dopo, infatti, alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni contro gli agenti federali. Intanto, il governatore del Minnesota Mike Waltz dichiara: "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l'ennesima sparatoria raccapricciante compiuta da agenti federali. Il Minnesota ne ha abbastanza".