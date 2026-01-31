Minneapolis, Bruce Springsteen suona contro l'Ice

Bruce Springsteen è andato a Minneapolis per protestare contro le azioni dell'Ice. Il leggendario musicista è salito sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti nello storico locale First Avenue, nel centro di Minneapolis. Le voci su una sua possibile apparizione erano circolate tra il pubblico e l'energia in sala era cresciuta già prima del suo arrivo. Springsteen, con le parole "Arrest The President" sulla chitarra, ha cantato il nuovo brano "Streets of Minneapolis", scritto in omaggio ai due manifestanti americani uccisi dagli agenti dell'Ice mentre protestavano contro la stretta anti-migranti.