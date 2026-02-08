Olimpiadi invernali 2026

Milano-Cortina, tutti a scuola di "gesti"

In palestra con pesi e bilancini per imparare a gesticolare in pieno stile italiano

di Eleonora Rossi Castelli
08 Feb 2026 - 21:08
01:17 
Se c'è una disciplina in cui gli italiani sono campioni è sicuramente quella dei gesti. Un linguaggio non verbale che gli atleti stranieri alle olimpiadi Milano-Cortina si stanno allenando a imparare. Il video di due slittiniste tedesche che in palestra fanno esercizi propedeutici per gesticolare all'italiana è diventato virale. D'altronde, Bruno Munari ne creò addirittura una celebre raccolta, il "supplemento al dizionario italiano", un vocabolario di gesti che tutt'oggi le guide turistiche cercano di insegnare agli stranieri.

