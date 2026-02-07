Olimpiadi, le atlete tedesche allenano polsi e dita per imparare a gesticolare come gli italiani
Il video postato sui social da due slittiniste ricorda la performance di Brenda Lodigiani durante la cerimonia d'apertura"
Le slittiniste tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina scherzano sulla tendenza a gesticolare tipica degli italiani: nei video postati sui social, le due atlete mostrano il loro allenamento in palestra prima dei Giochi di Milano-Cortina 2026 all'insegna dei gesti più iconici del linguaggio del corpo italiano. Immancabile, in sottofondo, una musica anch'essa rigorosamente italiana. Uno sketch simpatico, che richiama l'omaggio di Brenda Lodigiani al Supplemento al dizionario italiano di Bruno Munari - l'almanacco dei gesti tipici degli italiani - messo in scena durante la cerimonia d'apertura dei Giochi a San Siro.