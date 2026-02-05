Milano-Cortina, Mattarella visita il villaggio olimpico e pranza con gli atleti italiani
Il presidente della Repubblica, accompagnato dalla figlia Laura, ha incontrato gli azzurri a ridosso dell'inizio dei Giochi
Sergio Mattarella è arrivato al villaggio olimpico di Milano-Cortina accolto da un caloroso benvenuto da parte degli atleti e dello staff organizzativo. Accompagnato dalla figlia Laura, il Presidente ha condiviso un pranzo con un gruppo di sportivi, scambiando parole di incoraggiamento e ammirazione per il loro impegno.