Milano-Cortina, Mattarella visita il villaggio olimpico e pranza con gli atleti italiani

Il presidente della Repubblica, accompagnato dalla figlia Laura, ha incontrato gli azzurri a ridosso dell'inizio dei Giochi

05 Feb 2026 - 16:10
Sergio Mattarella è arrivato al villaggio olimpico di Milano-Cortina accolto da un caloroso benvenuto da parte degli atleti e dello staff organizzativo. Accompagnato dalla figlia Laura, il Presidente ha condiviso un pranzo con un gruppo di sportivi, scambiando parole di incoraggiamento e ammirazione per il loro impegno. 

