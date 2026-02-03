Milano-Cortina 2026, gli atleti olimpici festeggiano: "Questa volta niente letti in cartone"

È la domanda delle domande, quella che tutti gli atleti olimpici si sono posti in attesa di Milano-Cortina 2026: "I letti sono di cartone?". A interrogarsi, anche la pattinatrice artistica britannica, Phebe Bekker, che appena arrivata al villaggio olimpico ha postato un video su TikTok in cui ha recensito il suo alloggio. "Penso che è arrivato il momento di rispondere alla domanda che tutti si stanno ponendo: i letti sono di cartone?", si chiede Bekker nel video. "Sembra buono, questo è un vero e proprio materasso. Wow!", esclama, soddisfatta. "Non ci sono letti in cartone, a quanto ne so", conclude sorridendo. Reazioni prevedibili, dopo l'accoglienza degli sportivi ai Giochi di Parigi del 2024 in cui era stato privilegiato il rispetto dell'ambiente al comfort degli atleti.