Milano-Cortina, Bocelli pronto a emozionare all'apertura delle Olimpiadi

Andrea Bocelli è stato premiato a Milano con la Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento che celebra la sua carriera internazionale. Prima di partire per gli Stati Uniti per altri impegni, il tenore sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. Dopo San Siro, tornerà in Italia per i concerti attesissimi a Venezia e a Lajatico. Bocelli aveva già cantato alla cerimonia inaugurale per le Olimpiadi di Torino 2006.