Mfe, Pier Silvio Berlusconi incontra imprenditori e top-manager: "Orgoglioso di essere parte dell'imprenditoria italiana"

"Devo dire che in questa serata - ha detto il Ceo di Mfe -, in una location meravigliosa come solo l'Italia sa offrire, abbiamo davvero tanti manager e imprenditori di grande rilievo. Manager e imprenditori che devono essere, al di là di tutto, un orgoglio per tutti gli italiani, perché fare impresa richiede sempre coraggio. E gli imprenditori italiani lo fanno bene. In un momento di grande transizione, a livello mondiale ed europeo, ci sono aziende italiane che stanno investendo, stanno crescendo e si stanno ingrandendo. E questo farà bene a tutti, anche ai cittadini. Contribuirà a rafforzare quel Sistema Italia che, secondo me, merita di essere ancora più forte. Per questo, al di là delle ragioni aziendali e del percorso di crescita internazionale che anche Mfe sta portando avanti, stasera c'è soprattutto l'orgoglio di essere parte dell'imprenditoria italiana, che merita davvero un bell'applauso".