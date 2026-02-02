Mel Gibson torna a Matera per il sequel de "La Passione di Cristo"

A più di 20 anni dal film campione di incassi "La Passione di Cristo", l'attore e regista premio Oscar Mel Gibson torna a girare in Basilicata, tra i sassi del capoluogo e il parco della Murgia. Le riprese del sequel incentrato sulla Resurrezione andranno avanti fino ad aprile, e porteranno a Matera 500 persone tra produzione e staff tecnico e artistico.