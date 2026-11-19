Il Mediterraneo si riscalda a una velocità superiore rispetto alla media globale. E la pressione sulle coste cresce: erosione, inondazioni e ondate di calore minacciano ecosistemi, attività economiche e comunità locali. Circa 150 milioni di persone, un terzo della popolazione della regione, vivono vicino al mare. E negli ultimi 30 anni il ritmo di innalzamento del livello marino è raddoppiato: da 1,4 millimetri l'anno nel 1993 a 2,8 nel 2018. Per il Wwf servono interventi urgenti, affiancando alla riduzione delle emissioni efficaci misure a protezione degli ecosistemi naturali.