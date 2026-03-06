Golfo Persico, gli Stati Uniti colpiscono una nave porta-droni iraniana
Il CentCom diffonde il video dell'attacco e rilancia: nel mirino anche l'industria dei missili balistici di Teheran
Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha reso pubblico il video di un attacco contro una nave iraniana utilizzata come porta-droni. Secondo la versione fornita da Washington, l’imbarcazione è stata colpita e sarebbe successivamente bruciata. Il filmato è stato diffuso su X dal CentCom e ripreso da diversi media americani, tra cui Fox.
Il messaggio
Nel post pubblicato, il comando statunitense ha accompagnato le immagini con parole dure nei confronti di Teheran. "Le forze statunitensi non si tirano indietro nella missione di affondare l'intera Marina iraniana". Dell’operazione ha parlato anche il comandante del CentCom, l’ammiraglio Brad Cooper, durante un briefing tenuto nella sede del comando a Tampa, in Florida. "Al momento, abbiamo oltre 30 navi. Solo nelle ultime ore, abbiamo colpito una portaerei iraniana, più o meno delle dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale, che trasportava droni. E mentre parliamo, è in fiamme".
Obiettivo missili
Nel suo intervento Cooper ha spiegato che l’azione militare rientra in una strategia più ampia che riguarda anche le capacità missilistiche dell’Iran. "Il presidente ci ha affidato un altro compito: radere al suolo la base industriale iraniana per i missili balistici. Quindi non stiamo solo colpendo ciò che hanno. Stiamo distruggendo la loro capacità di ricostruire".