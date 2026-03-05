Medio Oriente, missili su Bahrein e Dubai: sale la tensione

Una sortita aerea dopo l'altra, oltre 140 ore di operazioni militari finora con ondate di raid senza sosta sull'Iran mentre la guerra continua ad allargarsi, grazie alla strategia del caos portata avanti da Teheran. In queste ore è stato colpito uno stabilimento petrolifero in Bahrein, nella zona industriale di Ma'ameer. Vasto incendio ma nessun ferito. Esplosioni ad Abu Dhabi, dove le forze di difesa degli Emirati hanno intercettato missili e droni iraniani. Così come in Qatar, a Doha sono stati evacuati tutti i residenti che vivono vicino all'ambasciata americana.