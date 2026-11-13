Matteo Flora: "Attenzione, gli hacker sfruttano queste falle di sistema per truffare"

L'esperto di intelligenza artificiale, Matteo Flora, è intervenuto ai microfoni di Studio Aperto per parlare del recente down dei servizi di Microsoft e per mettere in guardia le persone dai possibili tentativi di truffa: "Questi giorni arrivano mail e massaggi con scritto Account Microsft bloccato, clicca per risolvere, ma non fatevi ingannare perché Microsoft non ve li manda" afferma Flora, che aggiunge: "Fate attenzione perché è una truffa, si chiama phishing e i truffatori aspettano proprio questi momenti per rendersi credibili".