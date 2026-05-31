Massimiliano Finazzer celebra Giuseppe Verdi: ecco lo spettacolo "Verdi legge Verdi"

Musica, prosa e canto si intrecciano al teatro Nazionale di Roma in uno spettacolo unico nel suo genere, per raccontare e celebrare il più importante compositore italiano di tutti i tempi. Massimiliano Finazzer Flory dirige e interpreta "Verdi legge Verdi", dove veste i panni del maestro, restituendo al pubblico i suoi pensieri e le parole. Dalla traviata all'Aida, dal Nabucco al Falastaff: con l'accompagnamento della pianista Asako Watanabe e del soprano Elisa Maffi, le più celebri arie verdiane vengono ripercorse attraverso le testimonianze dirette del loro autore. Le origini familiari modeste, il periodo della formazione, il confronto con i grandi del suo tempo come Wagner, e ancora gli aspetti privati della sua vita, l'amore per la letteratura e la natura: Finazzer Flory offre un ritratto di Giuseppe Verdi come uomo schivo ma appassionato, un gigante italiano al servizio della musica.