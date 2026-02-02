Mario Draghi riceve la laurea honoris causa a Leuven

L'ex premier Mario Draghi ha ricevuto la laurea honoris causa dall'università Ku Leuven, in Belgio. L'onorificenza gli è stata assegnata "per il suo contributo eccezionale al processo di integrazione economica e monetaria europea" e "per aver saputo coniugare il lavoro accademico con una forte dedizione al servizio pubblico, offrendo un esempio alle future generazioni".