Le forze dell'ordine hanno bloccato tutti i furbetti che avevano tentato di intascarsi qualche mazzetta. I quattro che si trovavano a bordo del motoscafo sono invece stati fermati e l'imbarcazione è stata perquisita con l'aiuto di squadre specializzate, tra cui la Scientifica e la Digos. Al momento l'ipotesi è che il motoscafo fosse un mezzo usato per scambi illeciti.