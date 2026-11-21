La consacrazione di Audrey Hepburn passò da qui, da questa palazzina nell'upper east side a Manhattan. E ora un pezzo di storia del cinema è stato comprato clip la casa di "Colazione da Tiffany", dove Holly Golightly conosce e incanta il suo vicino Paul - interpretato da George Peppard - è stata venduta per 11 milioni e mezzo di dollari. La richiesta iniziale era 15 milioni. Gli interni sono stati recentemente restaurati: 400 metri quadrati di puro lusso e finiture di altissimo livello... Tutto diverso dagli appartamenti in cui si svolge buona parte del film, che erano stati allestiti negli studios di Los Angeles. Luogo di culto per cinofili, curiosi e fan di Audrey e di New York, la facciata è rimasta uguale a quella del film. Era il 1961, ancora oggi trasmette qualcosa del fascino elegante, malinconico e senza tempo di Holly... e quella magia non sarà mai in vendita.