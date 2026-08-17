Maltempo in Lombardia: pioggia intensa su Milano | Nubifragio nel Lecchese, 20enne muore nel lago

Nel Lecchese, un 20enne di origini africane è morto dopo l'improvvisa ondata di maltempo. Il giovane, nel pomeriggio del 16 agosto, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del Lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Vani i soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto.