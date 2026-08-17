Maltempo in Lombardia: pioggia intensa su Milano | Nubifragio nel Lecchese, 20enne muore nel lago

Una pioggia intensa si è abbattuta su Milano nella serata del 16 agosto. In poche ore, le strade della città sono state invase dall'acqua. Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali su Milano fino alla mezzanotte del 17 agosto.
Nel Lecchese, un 20enne di origini africane è morto dopo l'improvvisa ondata di maltempo. Il giovane, nel pomeriggio del 16 agosto, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del Lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Vani i soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto.