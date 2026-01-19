Logo Tgcom24
Ci sono anche due morti

Maltempo in Russia, la penisola della Kamchatka sotto una fitta coltre di neve

La neve ha provocato anche la morte di due persone che sono morte sotto alcuni accumuli caduti dai tetti

19 Gen 2026 - 17:32
01:02 

La penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente russo, sta affrontando una forte ondata di maltempo. Da lunedì 12 gennaio a causa di una serie di potenti cicloni provenienti dal Mare di Okhotsk ci sono state delle nevicate eccezionali con accumuli che hanno raggiunto anche molti metri di altezza. In alcuni punti, infatti, la coltre ha raggiunto anche i piani alti degli edifici. Nella capitale regionale, Petropavlovsk-Kamchatsky, ci sono quartieri isolati, trasporti pubblici interrotti e scuole chiuse. L'ondata di maltempo ha provocato anche la morte di due persone che sono state travolte dalla neve caduta dai tetti che li ha seppelliti. 

russia
video evidenza