Mondo
Situazione critica

Dalla Francia ai Balcani: pioggia e neve non danno tregua

Disagi in gran parte dell'Europa del Nord: in tilt traffico ferroviario e aereo

07 Gen 2026 - 15:42
00:58 

Mentre il Centronord sta uscendo ora da 48 ore di intenso maltempo, con danni e disagi in diverse regioni, permangono le criticità all'estero. In Kosovo la situazione resta critica a causa delle inondazioni, mentre è sotto una fitta coltre di neve Parigi, con pesanti disagi per chi deve mettersi in viaggio in treno e in aereo. Purtroppo l'ondata di maltempo ha fatto anche delle vittime: almeno cinque i morti sulle strade in Francia nelle ultime ore. Criticità anche in Bosnia dove, dopo i forti disagi causati nei giorni scorsi dalle nevicate, ora è emergenza alluvioni.

