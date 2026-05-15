Dove si sono immersi i 5 italiani

L'atollo di Vaavu, il paradiso di squali e tartarughe amato dai sub

Descritto come un "luogo unico al mondo", l'atollo delle Maldive è meta fissa per gli amanti delle immersioni

di Viviana Guglielmi
15 Mag 2026 - 19:50
01:34 
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Cinque italiani inghiottiti dal mare in uno dei luoghi più spettacolari del pianeta. Avevano scelto l’atollo di Vaavu, alle Maldive, considerato un paradiso per i sub di tutto il mondo: acque cristalline, coralli incontaminati e incontri ravvicinati con squali e tartarughe. "Le Maldive rappresentano un luogo unico al mondo, dove una barriera corallina rigogliosa incontra un’abbondanza di vita marina senza eguali: dalle mante gentili agli squali balena, fino alle piccole creature che si nascondono nei coralli".

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