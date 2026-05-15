L'atollo di Vaavu, il paradiso di squali e tartarughe amato dai sub

Cinque italiani inghiottiti dal mare in uno dei luoghi più spettacolari del pianeta. Avevano scelto l’atollo di Vaavu, alle Maldive, considerato un paradiso per i sub di tutto il mondo: acque cristalline, coralli incontaminati e incontri ravvicinati con squali e tartarughe. "Le Maldive rappresentano un luogo unico al mondo, dove una barriera corallina rigogliosa incontra un’abbondanza di vita marina senza eguali: dalle mante gentili agli squali balena, fino alle piccole creature che si nascondono nei coralli".