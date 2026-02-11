Los Angeles, foto di classe per i candidati agli Oscar
In vista della cerimonia di consegna che si terrà il 15 marzo, tanti volti del cinema hanno preso parte al pranzo annuale
In vista della cerimonia di consegna degli Oscar, che si terrà il prossimo 15 marzo, volti e celebrità del cinema si sono riuniti a Beverly Hills per il pranzo annuale dei candidati all'ambita statuetta. L'evento è culminato con una "foto di classe" ufficiale a cui hanno preso parte quasi 230 persone.
Tantissime ovviamente le personalità di spicco presenti, tra cui Jessie Buckley, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio ed Emma Stone. Ma anche Michael Jordan, Amy Madigan, Chloé Zhao, Jacob Elordi, Rose Byrne, Yorgos Lanthimos e Wagner Moura che insieme agli altri ospiti hanno gremito la sala da ballo del Beverly Hilton, in California (immagini AMPAS).