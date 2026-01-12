Los Angeles, camion si lancia su una folla pro-Iran

Due persone hanno riportato ferite lievi. Non ci sarebbero ragioni politiche dietro al gesto
Un camion si è lanciato su una folla di centinaia di manifestanti, scesi per le strade a sostegno delle proteste in corso in Iran contro il governo in carica. È accaduto domenica pomeriggio, nel sobborgo di Westwood a Los Angeles. Due persone sono state visitate dai paramedici per le lievi ferite riportate, ma non è stato necessario chiamare un'ambulanza.
Il camion a noleggio U-Haul è stato rincorso e circondato da alcuni presenti che hanno rotto i finestrini con le aste delle bandiere e tirato fuori l'uomo, nel tentativo di aggredirlo. Gli agenti messi a presidio della marcia sono intervenuti per cercare di fermarli. Secondo le forze dell'ordine, non ci sarebbero ragioni politiche dietro al gesto dell'autista, quanto piuttosto una lite scoppiata tra l'uomo e i manifestanti. Secondo quanto dichiarato dal capitano della polizia di Los Angeles, Richard Gabaldon, l'autista non avrebbe precedenti penali.