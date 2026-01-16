Lonate, caccia ai complici del ladro ucciso da Jonathan Rivolta

È stata legittima difesa quella che ha spinto Jonathan Rivolta, ricercatore di 33 anni, a scagliarsi con un coltello da trekking contro Adamo Massa, 37enne di origini sinti che insieme a un complice si era introdotto nella sua villetta di Lonate Pozzolo, nel varesotto. Lo scrive il pubblico ministero della procura di Busto Arsizio, che ha aperto un fascicolo per tentata rapina aggravata. Rivolta non risulta indagato.