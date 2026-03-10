Libano al collasso, muoiono anche i preti nei bombardamenti israeliani
Il parroco 50enne Pierre è deceduto mentre tentava di prestare soccorso a un parrocchiano feritodi Isabella Josca
Il fumo sale dalle macerie e dagli edifici distrutti, nei quartieri a sud di Beirut, ridotti a una lunga distesa di detriti e rottami. Si cerca di ripulire le strade per aprire vie di passaggio, ma i bombardamenti israeliani contro le postazioni di Hezbollah sono incessanti, così come gli ordini di evacuazione alla popolazione.
Non sempre bastano per risparmiare la vita dei civili; tra loro anche i preti, vittime dei raid dell'IDF. Come il parroco maronita Pierre Al-Rahi, 50 anni, alla guida della comunità di Qlayaa, nel sud del Libano: il sacerdote aveva scelto di restare accanto ai suoi fedeli, è stato ucciso mentre tentava di aiutare un parrocchiano ferito da un bombardamento.