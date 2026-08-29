Leoni marini intrappolati nelle reti da pesca: corsa dei volontari per salvarli

A prendersi cura dei leoni marini di Steller, il biologo che li scoprì nel 1700, sull'isola di Tjulenij, nell'estremo Oriente russo, sono i volontari di "Friends of the ocean". La colonia riproduttiva più grande della Russia è a rischio sopravvivenza. Sono in pericolo perché troppo spesso rimangono intrappolati nelle reti da pesca. Alle navi è vietato avvicinarsi all'isola a meno di 30 miglia, ma questo non basta. I volontari li liberano dalle reti e dai rifiuti di plastica in condizioni disperate.