Tariffe aeree sempre più alte, l'inflazione, il costo dei carburanti e non solo. Vivere costa sempre di più, ma c'è una cosa alla quale non si riesce proprio a rinunciare: le vacanze. Per i colossi alberghieri italiani si conferma una stagione d'oro. Anzi, a dirla tutta, a far volare il turismo nel Belpaese è soprattutto il lusso che smette di essere una nicchia e si trasforma nel motore economico dell'accoglienza.
I numeri
Secondo lo studio dell'istituito Demoskopika, lo scorso anno gli hotel a cinque stelle hanno generato una spesa di almeno 10 miliardi e mezzo di euro, e dal 2008 le presenze sono più che raddoppiate. Una ricchezza però concentrata in pochi posti, in particolare in cima a questa speciale classifica c'è il Lazio, poi Trentino Alto-Adige, Campania, Valle d'Aosta e Sardegna. Parlando a livello cittadino, Roma, Bolzano, Venezia, Firenze e Milano da sole intercettano quasi il totale delle presenze nei 5 stelle.