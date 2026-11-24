Secondo lo studio dell'istituito Demoskopika, lo scorso anno gli hotel a cinque stelle hanno generato una spesa di almeno 10 miliardi e mezzo di euro, e dal 2008 le presenze sono più che raddoppiate. Una ricchezza però concentrata in pochi posti, in particolare in cima a questa speciale classifica c'è il Lazio, poi Trentino Alto-Adige, Campania, Valle d'Aosta e Sardegna. Parlando a livello cittadino, Roma, Bolzano, Venezia, Firenze e Milano da sole intercettano quasi il totale delle presenze nei 5 stelle.