Le immagini dell'attacco americano a Caracas

L'orologio segna le due quando il tranquillo silenzio della notte di Caracas viene bruscamente interrotto dalle detonazioni e dal rumore dei tanti elicotteri americani che sorvolano la capitale del Venezuela. Inizialmente le strade sono deserte, ci si affaccia timidamente alle finestre, solo dopo qualcuno comincia a uscire per cercare di fare scorte alimentari e di farmaci o un pieno all'auto per prepararsi alla fuga. Le luci della città si accendono così ben prima del previsto e poi, in tarda mattinata, la notizia della cattura di Maduro.

